2020/09/28 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي بعد أن تيّقن رئيس تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي أنّ الكتل السياسية ذاهبة باتجاه اعتماد البطاقة البايومترية حصرا نزولا عند مطالب الشارع العراقي الرافض لإعادة استخدام البطاقة الألكترونية...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلاوة بجدر مزروف) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلاوة بجدر مزروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).