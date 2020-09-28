هل ينجح الكاظمي في مواجهة الفاسدين؟

2020/09/28 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار تحركات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة في مواجهة الفاسدين واناطة الموضوع بلجنة تنسق عملها مع جهاز مكافحة الارهاب ، تعتبر خطوة مهمة واولى في طريق قطع الطريق على استمرار...أكمل القراءة ←

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