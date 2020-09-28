كورد روج آفا في ظل مبادرة الجنرال مظلوم عبدي

2020/09/28 | 11:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن بدأت الاجتماعات المتتالية لتوحيد الخطاب الكردي في روجآفا، بناء على مبادرة أطلقها الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، بدأت في الوقت ذاته الجولات الماكوكية التركية والروسية فيما يخص هذه الاجتماعات، لا سيما وأن هذا الاتفاق سيكون لتوحيد الخطاب السياسي الكردي، وتأسيس مرجعية سياسية كردية تكون في يدها القرار السياسي بما يخص حقوق الشعب الكردي على الصعيد الدبلوماسي في المحافل الدولية حتى في الاتفاق مستقبلا مع النظام السوري، أو ربما يتعدى ذلك الى ترسيخ مفهوم القومية الثانية في البلاد، في ظل أي حكم قادم في سوريا.

نجحت الخطوة الأولى من المفاوضات في الاتفاق الكلي على بناء المرجعية السياسية مكونة من 18 عضواً من كل قطب، قطب أحزاب الوحدة الوطنية الكردية وقطب أحزاب المجلس الوطني الكردي مع الاحتفاظ بنسبة عشرين بالمائة للأطراف والأحزاب خارج الأطارين المذكورين، ولاحتواء الفعاليات المجتمعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني لتكون المرجعية الكردية شاملة تخص الكرد وحدهم، رغم ان الادارة الذاتية هي ادارة تضم في مؤسساتها السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والخدمية كل مكونات شمال وشرق سوريا الا ان التقارب الكردي هو لتوحيد الخطاب السياسي خاصة وأن احزاب المجلس الوطني ملتزمة في تواقيعها مع المعارضة العربية، والادارة الذاتية بدورها متشاركة في قراراتها مع العرب والسريان ومكونات المنطقة، الا ان التفاهم الكردي هو لتوحيد المطلب وترتيب البيت الكردي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، خاصة وأن هنالك جولات مكثفة للدفع بالكرد نحو مؤتمر جنيف المقبل، والذي يعد له في الكواليس لاشراك الكرد كقومية وليس ممثلين ضمن اطار أو أية مظلة أخرى.

عمليا تم اقصاء الكرد في كل المحافل رغم القوة والادارة التي يمتلكونها في سوريا، ورغم نجاحهم في التنسيق مع التحالف الدولي، ودحرهم الارهاب، ومع تنصل بشار الأسد من التزاماته حيال تلك الجغرافيا المحتلة، الا انه وبفعل الدول الضامنة للأزمة السورية أصبح الكرد خارج المعادلة الدولية سياسياً، جراء تشرذم الخطاب الكردي وتشويه أحدهم للآخر، وبما أننا الأن مقربين جدا من الاعلان عن المرجعية السياسية، فان المسائل الادارية والعسكرية ستكون مسائل قابلة للنقاش بعد أن يتم تحديد أول اجتماع للمرجعية.

تركيا، ما زلت مصرة على عرقلة هذه الاجتماعات، سواء عبر المعارضة العربية التي يعتبر المجلس الوطني الكردي جزء منه، او عبر التهديدات المباشرة في رفض متطلبات الكرد على الصعيد الدولي بحكم تمسكها بملف الأزمة السورية، وضرورة اخراج الكرد محرومين من المولد السوري، الا ان الرياح تجري ما لا تشتهي السفن، فتركيا باتت على أبواب أزمات كثيرة، داخلية وخارجية، مع التصعيد التركي ضد أوربا بمجملها وتصعيدها في الجو والأرض والبحر ضد الدول المجاروة وغير المجاورة مما وضعها أمام المدفع ولكن متى سطلق ذلك المدفع قذيفته؟ هذا ما ستحدده مصالح الدول المتضررة من التوسع التركي في في خارطة العالم.

ان الوصول الى نتائج كاملة وشاملة في التفاهمات الكردية على الأصعدة السياسية والادارية والعسكرية من ِشأنها ترسيخ القدم الكردي كقومية شريكة في البلاد وفي صياغة الحل السلمي وصياغة الدستور المرتقب، خاصة وان القوى الدولية باتت تراهن على الدور الكردي كقوى ضاربة في شمال وشرق سوريا، وحافظوا على سلمية مناطقهم والتعايش المشترك، وحتى في المصير المشترك من حيث التضحيات ومحاربة الارهاب وصنوف الفصائل المرتزقة التي حاولت وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وسياسات التهجير التي تمارسها بضامن تركي علني بحت.

انجاح مبادرة الجنرال مظلوم عبدي أهمية قصوى لا بد لكل كردي من التقرب منها بمسوؤلية تامة، وبأجندة كردية دون أية أجندة أخرى.

فتح الله حسيني‌

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