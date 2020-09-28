مجلس النواب ينتظر الحكومة للاقرار الموازنة

2020/09/28 | 11:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة الاتحادية، سحبت مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 من مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـPUKmedia: إن الحكومة سحبت الموازنة العامة للعام 2020 من مجلس النواب لغرض إجراء بعض التغييرات عليها.

واضاف: ربما يكون سحب الموازنة هو لغرض اجراء بعض التغييرات او تخفيض النفقات او باقي الامور الاخرى، مشيرا الى ان موازنة العام الحالي تاخرت كثيرا وكان يجب ان تقر منذ فترة طويلة.

واشار الى ان مجلس النواب على استعداد لاقرار الموازنة حال وصولها من الحكومة وسيخصص جلسة لاجراء القراءتين الاولى والثانية لها والتصويت عليها، ونحن ننتظر الحكومة.

PUKmedia خاص‌

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