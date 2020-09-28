وزير النقل : تخصيص رحلتين الى ايران لاجلاء العراقيين العالقين

2020/09/28 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، عن تخصيص رحلتين مباشرتين الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك.وقال الشبلي في بيان نقلته الوزارة اليوم الاثنين، تم “تخصيص رحلتين مباشرتين ستنفذها طائرات اسطول الخطوط الجوية العراقية الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك على خلفية قرار السلطات الايرانية بتعليق […]

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