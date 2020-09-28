قيادي بالديمقراطي: إغلاق السفارات سيدخل العراق بـ ’’عزلة دولية’’ وله عواقب وخيمة

2020/09/28 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الاثنين، إن إغلاق السفارات والبعثات الدبلوماسية أمر ستكون له عواقب سلبية على العراق.

وذكر ممو زيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التوتر الحاصل واستمرار استهداف السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية في بغداد، عمل مشين وستكون له عواقب وخيمة على البلد، ويجب معالجة هذه القضية قبل تفاقمها".

وأضاف أن "إغلاق السفارات حتى لو كانت بشكل مؤقت فسيعني عزلة دولية، ولكن على الحكومة بمساعدة الكتل السياسية التحلي بالقوة لمواجهة الجهات الخارجة عن القانون التي تريد إعادة العراق للمربع الأول لمصالح خارجية".

وأشار إلى أن "الحكومة يجب أن ترسل تطمينات لتلك البعثات من خلال العمل وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانة بوسائل الإعلام فقط".

وتداولت وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية، يوم أمس الأحد، اخبارا تتحدث عن عزم الإدارة الأمريكية، إغلاق سفارتها في العاصمة بغداد، لمدة ثلاثة شهور، بغية حماية رعاياها من الاستهداف.

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