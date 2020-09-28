واسط تشكل غرفة عمليات لادارة مواكب الزيارة الاربعينية

2020/09/28 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ اعلنت محافظة واسط عن تشكيل غرفة عمليات خاصة بادارة المواكب الحسينية وتقديم الخدمات المطلوبة للمشاركين في الزيارة الاربعينية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام في العشرين من صفر الجاري.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي خلال المؤتمر الذي عقد في قيادة الشرطة بحضور جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الصحية والخدمية ان :" الحكومة المحلية أقرت خطة أمنية وخدمية وصحية شاملة تخص الزيارة الاربعينية من كل جوانبها والتهيؤ لإحياء هذه الشعيرة بما يتناسب وقدسيتها وتوقعات حجمها.واكد المحافظ اهمية سلامة الزائرين وتأمين الطرق التي يسلكونها أمنياً وصحياً وخدمياً ومرورياً، والتنسيق مع أصحاب المواكب ، مبينا انه :" تقرر تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وتوفير خطوط ساخنة خاصة بطوارئ الزيارة، اضافة إلى إعداد خطة المرور اللازمة لتفادي الحوادث والزحامات وتغيير مسار بعض الطرق لضمان انسيابية حركة مرور السيارات والسابلة".واضاف:" سيتم نشر المفارز الصحية واللجان الطبية الميدانية على طول الطرقات التي تؤدي الى كربلاء المقدسة، وتزويدها باجهزة الفحص الخاصة بفايروس كورونا ،ترافقها حملات التعقيم والتعفير للطرقات وداخل وخارج المواكب، اضافة الى استنفار الدوائر الخدمية ، الماء والبلديات والكهرباء، لتكون على استعداد تام مع تهيئة اسطول نقل من عجلات دوائر الدولة كافة ومن المواطنين المتبرعين وكل من لديه الامكانية للمساهمة بالنقل المجاني من خلال لجنة النقل لتنسيق عمليات تفويج وارجاع الزائرين بين كربلاء المقدسة وواسط"./انتهى

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