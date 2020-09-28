اغلاق اربع دوائر للاحوال المدنية في السليمانية للعمل باصدار البطاقة الموحدة

2020/09/28 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي عن عزم المديرية اغلاق دوائر الاحوال في( سورداش وسروجك وبيارة وكهرمك) في محافظة السليمانية عتبارا من يوم 1 / 10 / 2020.



وبين الكعبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان الاغلاق يأتي للعمل باصدار البطاقة الوطنية للمواطنين ويكون الحجز الألكتروني بعد إفتتاح الدوائر من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية"./انتهى9

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