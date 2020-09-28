جامعة ديالى تدرس استحداث مقعد اليونسكو لتعزيز التعاون العلمي مع الشبكات الدولية

2020/09/28 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / تدرس جامعة ديالى امكانية استحداث مقعد اليونسكو في الجامعة لتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات العالمية .وقال رئيس جامعة ديالى عبد المنعم عباس كريم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه :" تحقيقا لرؤةا واهداف الجامعة في ترصين العملية التعليمية والانفتاح على المؤسسات العالمية ، تدرس الجامعة حاليا امكانية استحداث مقعد اليونسكو بهدف تعزيز التعاون العلمي والتعشيق مع الشبكات الدولية لمؤسسات البحث العلمي المنضوية تحت مظلة اليونسكو ".



واضاف:" ان هذا الخيار سيتيح للباحثين مد جسور التواصل والتبادل المعرفي والتقني ويسهم في دعم الهيئات العلمية "، مبينا انه تم تشكيل لجنة لتدارس الملف ووضع آلية لتنفيذه وفق المدة الزمنية المحددة ./انتهى

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