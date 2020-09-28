رئيس كوريا الجنوبية يعتذر لشبعه عن

2020/09/28 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لأول مرة عن مقتل مسؤول أطلقت عليه القوات الكورية الشمالية النار الأسبوع الماضي ، قائلا إن حكومته فشلت في مسؤوليتها لحماية المواطن.

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