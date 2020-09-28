2020/09/28 | 12:46 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأثنين 28 سبتمبر 2020 | 12:40 مساءً | عدد القراءات : 10

علاوي يدعو للتحلي بالصبر والحكمة ويحذر من "صراعات مريرة" قد تؤذي العراقيين

بغداد/..دعا زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي الساسة والمسؤولين في العراق الى التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والروية، معرباً عن خشيته من ان ينال العراقيين اذىً جراء سياسات او قرارات غير مدروسة .

واضاف علاوي في تصريح صحفي: ان في الشرق بوادر حرب بين ارمينيا واذربيجان، وتوتراً ايرانيا امريكيا، فضلا عن تعثر عملية السلام الفلسطيني، والصراع التركي الكردي والتوتر التركي اليوناني والتركي السوري شمالاً وغرباً بالاضافة الى التصعيد الذي يشهده جنوب العراق والذي لايسر ابداً .

وحذر الدكتور علاوي من توسع تلك الصراعات وتأثيرها على العراق وشعبه الكريم ، مشددا على ضرورة اعلاء مصلحة الوطن والنظر الى معاناة ابنائه، والدعوة الى حوار الاضداد وتغليب المصالح ونبذ العنف".انتهى4

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