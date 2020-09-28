تصريحات جديدة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بشأن “إعادة الدوام” بنسبة 100%

2020/09/28 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حسمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجدل بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة مئة بالمئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريحات صحافية، إن “قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاص بتحديد نسبة الدوام في مؤسسات الدولة هو 50 بالمئة.

واضاف، أن “اللجنة منحت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين صلاحية تحديد نسبة الدوام حسب الحاجة”.

من جانبها أكدت وزارة الصحة عدم رفع اي توصية بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة مئة بالمئة.

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