عرض قطعة أثرية عراقية عمرها أكثر من 4 آلاف عام في بريطانيا (صورة)

2020/09/28 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آثار عراقية

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن المتحف البريطاني قام بعرض قطعة أثرية سومرية عمرها يزيد عن 4 آلاف عام لمدة شهرين قبل إعادتها إلى العراق.

وذكرت صحيفة ان تلك القطعة الأثرية التي تم تهريبها إلى خارج العراق، كانت معروضة للبيع في المملكة المتحدة عبر مزاد إلكتروني، قبل أن تصادرها شرطة لندن، على خلفية بلاغ مقدم من المتحف البريطاني عام 2019 يفيد بأن اللوحة مسروقة.

وقال كبير أمناء المتحف البريطاني سانت جون سيمبسون، إنه "أمر استثنائي حقا أن نرى شيئا من هذا القبيل، القطعة لم يتم عرضها ولم يتم إدراجها في أي مخزون متاحف".

وأضاف "نضع هذه اللوحة على مقياس شديد الندرة، يمكننا أن نكون على يقين تام بأنها لوحة من جاءت من قلب الحضارة السومرية"، مؤكدا أن المنطقة تعرضت للنهب الشديد بين التسعينيات والعام 2003.

ووصف سيمبسون الشخص المرسوم على القطعة الأثرية، بأنه إما "رئيس كهنة" أو حاكم، إذ يحمل كأسا في يده اليمنى المرتفعة، بينما يحمل بيساره سعفة نخيل على حجره، وهو يجلس على كرسي مزين.

من جانبه قال السفير العراقي في لندن، محمد جعفر الصدر، في بيان "نتقدم بالشكر لطاقم المتحف البريطاني على جهودهم وتعاونهم معنا".

وكان المتحف البريطاني قد أعلن عام 2017 أنه يعمل على إعادة مجموعة من القطع الأثرية إلى بغداد، بعد أن أكد من أنها سرقت عام 2003، كما أعاد المتحف ذاته في كانون الثاني الماضي، منحوتة من القرن الثاني سرقت من المتحف الوطني في التسعينيات.

ويعد المتحف البريطاني الهيئة الاستشارية في البلاد للاستعلام عن الإتجار غير المشروع للآثار، ويعمل المتحف بشكل وثيق مع السلطات الحكومية المختلفة لإصدار تراخيص تصدير الآثار.

ر.إ

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