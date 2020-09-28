من قال إنَّ عبدَ الناصر مات! - محمد عبد المجيد

2020/09/28 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد نصف قرن منذ أنْ توقف قلبُه الكبير إثـْر عودته من وداع آخر ضيوف مصر في مؤتمر قمة لوقف مذابح الحسين بن طلال ضد الفلسطينيين؛ وما تزال مصرُ تُذكــَر بعبد الناصر كأنه متفرّع من النهر الخالد.هُزِم من قال أنه هُزم في نكسة يونيو 1967، فقد ضُرِبَ وجيشُه ضربة قاتلة فلم يُسَلـّم الروح، وكان طبيعيــًا أن يُضرَب ويُهزَم في ستة أيام!في ثمانية عشر عاما أوجع أبو خالد كل القوى الاستعمارية، وطاردها كما يطار ......





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