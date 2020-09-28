فؤاد حسين يحمل رسالة شفويّة من الكاظميّ إلى روحاني

2020/09/28 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً حول زيارة وزيرها فؤاد حسين الى العاصمة الايرانية طهران، مشيرة الى الاتفاق على ضرورة دعم حكومة مصطفى الكاظمي لمُواجَهة الأزمات التي يتعرّض لها العراق والمنطقة.وذكر بيان صحفي لوزارة الخارجية وتلقته (المستقلة)اليوم الاثنين إن وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى زيارة رسميّة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة استهلّها باللقاء مع رئيس […]

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