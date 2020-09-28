الحشد الشعبي: الاطاحة بـ6 من ارهابيي” الخلايا النائمة” في ديالى

2020/09/28 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشف الحشد الشعبي، الاثنين، عن الاطاحة بستة ارهابيين من خلايا “ داعش” النائمة بتعاون اهالي المناطق المحررة بديالى.وقال الناطق باسم الحشد الشعبي في محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تعاون اهالي المناطق المحررة مع القوات الامنية ومنها الحشد الشعي في تصاعد مستمر وحقق نتائج مهمة في صعيد تفكيك خلايا نائمة وكشف هوية ارهابين خطيرين للغاية”.واضاف الحسيني،ان” 6 ارهابين يمثلون اعضاء في خلايا نائمة خطيرة تنشط في مناطق متفرقة من ديالى خاصة ضمن المحررة تم الاطاحة بهم بتعاون اهالي بعد الادلاء بمعلومات عنهم قادت الى كشف هوياتهم وافعالهم الاجرامية”.واشار الحسيني الى ان” تعاون اهالي المناطق ومنها المحررة يمثل عامل بالغ الاهمية في تعزيز الاستقرار والأمان”، مؤكدا ان “الوضع تغير والاهالي باتوا اكثر ثقة في المجهود الامني بسب الوقائع على الارض”.



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