مسؤولون أميركيون: رد واشنطن على إغلاق سفارتها سيكون مدويا على الفصائل المسلحة

2020/09/28 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مسؤولون أميركيون من مغبة قرار إغلاق سفارة واشنطن في بغداد جراء تصاعد وتيرة الهجمات ضد مقر السفارة.

وقال المسؤولون، إن واشنطن سترد على من دفعها لاتخاذ قرار إغلاق سفارتها ان تم تنفيذه بالفعل، مؤكدة أن الجيش الأميركي سيضرب المجاميع المسلحة التي شنت تلك الهجمات وأن الرد سيكون مدويا.

وأكد المسؤولون أن واشنطن تمتلك معلومات عن نية بعض الفصائل لاختراق المنطقة الخضراء ومحاصرة السفارة الأميركية لتنفيذ مخطط حجز رهائن من موظفي السفارة.

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