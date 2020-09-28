الدفاع النيابية تطالب بغداد وأربيل برد فعلي على الانتهاكات التركية لسيادة العراق

2020/09/28 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية حكومتي بغداد وأربيل بالتصدي للانتهاكات والقصف التركي للأراضي العراقية.

اللجنة شددت في بيان على ضرورة قيام بغداد وأربيل بتوحيد المواقف والإجراءات واتخاذ موقف رادع ضد تركيا من أجل إيقاف اعتداءاتها على أراضي الإقليم والرد الفعلي على استمرار القصف والذي أدى لهجرة أعداد كبيرة من سكان قرى الإقليم لمناطقهم، مشيرة إلى أن الشعب العراقي وحده من يدفع ضريبة التجاوزات التركية وانتهاكها لسيادة العراق.

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