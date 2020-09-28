2020/09/28 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين عراقيين وأميركيين قولهم، إن إدارة ترامب حذرت العراق من أنها بدأت فعليا بإجراءات إغلاق سفارتها في بغداد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، ان التراجع عن قرار الإغلاق مرهون بإجراءات الحكومة العراقية وإيقاف سلسلة الهجمات الصاروخية التي تشنها المجاميع المسلحة ضد المصالح الأمريكية منذ مدة.

وقال المسؤولون إن السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر أبلغ وزير الخارجية فؤاد حسين، أن القرار السياسي صدر بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن طبيعة العلاقة بين واشنطن وبغداد دخلت منعطفا جديدا بعد حراك إغلاق السفارة، مرجحين نشوب أزمة خطيرة في العلاقات الأميركية العراقية على خلفية هذا القرار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وول ستريت جورنال: واشنطن بدأت فعليا بإجراءات إغلاق سفارتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وول ستريت جورنال: واشنطن بدأت فعليا بإجراءات إغلاق سفارتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).