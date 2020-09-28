امانة مجلس الوزراء تحسم الجدل بشأن عودة الدوام

2020/09/28 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجدل بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة مئة بالمئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاص بتحديد نسبة الدوام في مؤسسات الدولة هو 50 بالمئة.

واضاف، أن "اللجنة منحت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين صلاحية تحديد نسبة الدوام حسب الحاجة".

من جانبها أكدت وزارة الصحة عدم رفع اي توصية بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة مئة بالمئة.

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