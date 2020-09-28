برلمان كوردستان يصوت على مشروع قانون كفالة الموظفين

2020/09/28 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، جلسته الاعتيادية يوم غد الثلاثاء، للتصويت علی مشروع قانون كفالة الموظفين في ٳقليم كوردستان.

وقال عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عبدالناصر احمد خلال تصريح متلفز تابعه PUKmedia: ان هذا القانون جرت مناقشته بشكل مستفيظ من قبل اعضاء برلمان كوردستان.

واضاف: ان هذا القانون مهم جدا وتستفيد منه الحكومة في الحفاظ على ممتلكاتها وعدم هدرها، كما يصب في مصلحة الموظفين ايضا.

واوضح: ان مشروع قانون كفالة الموظفين يحمي الممتلكات الحكومية، كما يفيد الموظفين اثناء حدوث اية مشكلة تتعلق باملاك الدولة في الدوائر الحكومية.

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