2020/09/28 | 12:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- تمكن فأر يسمى “ماغوا ” من تنظيف 141 ألف متر مربع من الألغام في كمبوديا، ليساهم بذلك في تقليص خطر إصابة أو وفاة كثيرين يعيشون بالقرب من المكان.وتقديرا لجهوده وتفانيه في عمله، منح ماغوا الذي يوصف بـ”الشجاع”، ميدالية ذهبية، وفق ما أوردت “سكاي نيوز”، الجمعة.وماغوا، جرذ إفريقي متخصص في الكشف عن الألغام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فأر ينال ميدالية ذهبية.. فما قصة “ماغوا”؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فأر ينال ميدالية ذهبية.. فما قصة “ماغوا”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).