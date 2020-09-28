الغموض يكتنف قائمة اندية الدوري السلوي الممتاز

2020/09/28 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد.زكشف الاتحاد العراقي لكرة السلة، اخر تطورات الأندية المشاركة في الدوري الممتاز 2021.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “لغاية الان لم يتم حسم انضمام الاندية الجديدة الى الدوري الممتاز لموسم 2020/ 2021”.

وأوضح بالقول، “ننتظر الاجتماع الثاني للأندية والذي ستتضح فيه معالم الدوري من حيث عدد الفرق المشاركة”، مشيراً إلى ان “اتحاد السلة سيعلن قريباً عن الفرق المشاركة في المسابقة”.

يذكر ان الدوري السلوي الممتاز سينطلق في الأول من تشرين الأول المقبل.



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