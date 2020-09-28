2020/09/28 | 13:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الاثنين، استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن الأخير “استقبل، صباح اليوم، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر”.وأضاف البيان: “وجرى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انباء مغادرته لأربيل..بيان يؤكد تواجد السفير الأمريكي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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