مذكرة القاء قبض بحق مسؤول في هيئة الاستثمار الوطنية

2020/09/28 | 13:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صدرت مذكرة قبض وتحري على مدير النافذة الموحدة في هيئة الاستثمار سعد جميل هويدي للتحقيق معه بملفات فساد خطيرة.

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