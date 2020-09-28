حادث “مزدوج” وغريب في شارع مطار بغداد الدولي ليل أمس

2020/09/28 | 13:07 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شهد شارع المطار في العاصمة بغداد مساء امس الاحد، حادثًا “مزدوجًا” حصيلته 11 مصابًا واحد منهم في حالة خطرة.

وكشفت احدى الصفحات المحلية لمنطقة حي الجهاد الواقعة على سريع المطار، إن “حادثًا وقع بين عجلتين نوع جارجر على سريع المطار، وعند معرفتنا بوجود حادث ذهبت مجموعة من شباب حي الجهاد لتقديم المعونة ومساعدة المصابين”.

وبينت أن “شاء القدر أن “يصاب كل من ركض للمساعدة بسبب قدوم سيارة سنتافي جاءت مسرعة أيضاً وأصطدمت بجميع من كان واقف على الحادث الأول والآن الجميع في حالة نوعاً ما جيدة وحالة واحدة خطرة”.

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