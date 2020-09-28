غلق السفارة الأمريكية في بغداد الأسباب والدوافع !؟

2020/09/28 | 13:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري هل أعاد التاريخ نفسه إلى ما قبل ما يقرب من 42 عام … !؟, تتسارع وتتطور الأحداث بشكل دراماتيكي غير مسبوق مع قرب إجراء الانتخابات الأمريكية , وعلى...أكمل القراءة ←

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