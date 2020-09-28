طالبوا ذويه بفدية مقدارها 50 مليون دينار.. القبض على خاطفي شخص بكربلاء

2020/09/28 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه بمدة قياسية.

وأكدت المديرية في بيان لها، ان فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن وبعملية أمنية من القبض على الخاطفين خلال اثنتي عشرة ساعة من ارتكاب الجريمة، متلبسين بالجرم المشهود، وتحرير المختطف من داخل دارهم بعد قيامهم باحتجازه وتقييد يديه وقدميه، مبينة ان الخاطفين اعترفوا خلال التحقيق صراحة بعملية خطف المواطن ومساومة ذويه بمبلغ خمسين مليون دينار عراقي مقابل إطلاق سراحه، عن طريق الاتصال بهم من خلال هاتف المختطَف.

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