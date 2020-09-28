الأمن النيابية: انخفاض الهجمات الارهابية بنسبة 70% في العراق خلال العام الجاري

2020/09/28 | 13:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..أعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاثنين، عن انخفاض الهجمات الارهابية بنسبة 70% في العراق.وقال الركابي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” المؤشرات عن مسار الهجمات الارهابية في العراق خلال العام الجاري 2020 تؤكد بما لايقبل الشك انخفاضها بنسبة تزيد عن 70% قياسا بالاعوام الماضية رغم تسجيل خروقات في بعض المناطق بسبب نشاط الخلايا النائمة لداعش ووجود مضافاتها”.واضاف الركابي،ان” انكسار داعش الارهابي وخروج قياداته وعناصره الاجرامية خارج الاراضي العراقية كان عاملا مهما في خفض الهجمات الارهابية بالاضافة الى العمليات النوعية للقوات الامنية والحشد الشعبي في تعقب ما تبقى من فلول التنظيم لافتا الى الوضع الامني جيد بشكل عام”.



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