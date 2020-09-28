بالوثيقة.. أمر قبض بحق مدير عام في هيأة الاستثمار

2020/09/28 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، أمر قبض بحق مدير عام في الهئة الوطنية للاستثمار.

وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة وكل من تقع هذه المذكرة بين يديه مأذونون بالقبض على المتهم سعد جميل هويدي، مدير في هيأة الاستثمار الوطنية، وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل.

بدوره، أفاد مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، بأنه "تم تنفيذ أمر قبض بناء على قرار الهيأة القضائية بحق المتهم سعد جميل هويدي مدير عام النافذة الواحدة، في الهيأة الوطنية للاستثمار".

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