2020/09/28 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة تنفي رفع توصية لإعادة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة 100 بالمئة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تنفي رفع توصية لإعادة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة 100 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).