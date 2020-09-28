الغانمي يعقد اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية في النجف

2020/09/28 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي اجتماعا موسعا في مبنى قيادة شرطة النجف حضره محافظ النجف لؤي الياسري ونائبه الاول هاشم الكرعاوي واللواء فائق الفتلاوي قائد شرطة النجف، وقائد عمليات الفرات الاوسط، وقائد عمليات كربلاء للحشد الشعبي اللواء علي الهاشمي، وقائد فرقة الامام علي القتالية للحشد، وعدد من القيادات الامنية.وقال المقدم مقداد الموسوي الناطق الاعلامي الرسمي باسم قيادة شرطة النجف ، ان " الغانمي تدارس خلال الاجتماع الخطط الامنية المعدة لحماية الزائرين الوافدين الى محافظة النجف الاشرف والمتوجهين الى كربلاء المقدسة عبر المحافظة لاحياء مراسم الاربعين، اضافة الى الخطط الامنية المعدة لمسك صحراء النجف وباديتها"./انتهى.

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