2020/09/28 | 13:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ بحث مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، صباح اليوم الاثنين، مع السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر ، تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن.وأكد السفير الامريكي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الامن ومكافحة الارهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.



من جانبه قال الاعرجي للسفير الامريكي ، بحسب بيان للمستشارية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" يجب ان تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالامن والاستقرار "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي للسفير الامريكي : المرحلة الحالية يجب ان تشهد مزيدا من الاستقرار والهدوء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي للسفير الامريكي : المرحلة الحالية يجب ان تشهد مزيدا من الاستقرار والهدوء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).