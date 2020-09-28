شاهد: رد ساحق على تخرصات الكيان الصهيوني بإخرج إيران من سوريا

2020/09/28 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مساعد قائد الحرس الثوري لشؤون العمليات العميد عباس نيلفروشان أن "محور المقاومة والثورة الإسلامية اجتازت الحدود الإيرانية والخطأ الكبير للكيان الص...

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