بومبيو يتعهد باستخدام

2020/09/28 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة نزاع متفجر بين اليونان وتركيا، الدولتين الحليفتين في الناتو،بشأن حقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط.

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