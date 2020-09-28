“أنفيلد” يحتضن قمة مثيرة بين ليفربول وآرسنال

2020/09/28 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..سيكون ملعب أنفيلد مسرحاً للقمة المرتقبة التي تجمع ليفربول ضد نظيره آرسنال، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحظى المواجهة باهتمام كبير من المصريين، إذ يلعب النجم المصري محمد صلاح لصالح “الريدز”، بينما يلعب النجم الآخر محمد النني لصالح “المدفعجية”.

وشهدت الجولة الأولى والثانية من المسابقة فوز “الريدز”، وجمع 6 نقاط، حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز تمكن فيه من تحقيق الفوز 4-3، وفي الجولة الثانية واجه تشيلسي في مباراة مثيرة، تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً 2-0.

وفي المقابل شهدت الجولتين فوز “الغانرز” في مبارياته، حيث فاز “المدفعجية” في مباراة الجولة الأولى أمام نادي فولهام 3-0، وهي المباراة التي شارك فيها محمد النني، وتمكن من تحقيق الفوز أيضاً في مباراته في الجولة الثانية أمام فريق وست هام 2-1.

ومن المتوقع أن يبدأن محمد صلاح والنني المباراة، ويرغب كلا الفريقين في الوصول إلى الصدارة بالنقطة 9.

ويأمل ليفربول بقيادة مدربه يورغن كلوب في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الذي حققه الموسم الماضي قبل نهاية الموسم بسبع جولات في رقم قياسي، كما يأمل أرتيتا في استمرار انطلاقة “الغانرز” القوية في ثوبه الجديد.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين في الدوري، انتهى بفوز “الريدز” 3-1، بينما تمكن “المدفعجية” من الفوز بكأس الدرع الخيرية قبل بداية الموسم بركلات الترجيح 5-4.



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