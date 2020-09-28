طهران : دورالسيد السيستاني في العراق ليس له بديل

2020/09/28 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب رفض طهران التعرض بأي شكل من الأشكال لمقرات البعثات الدبلوماسية ، مشيراً الى أن الأشهر الأخيرة شهدت تعرض بعض مقراتنا الدبلوماسية الى اعتداءات بتحريض من دول أجنبية، فيما اشار الى ان دور السيد السيستاني في العراق ليس له بديل

وتطرق خطيب في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ،اليوم الاثنين، الى الانتقادات التي وجهتها صحيفة كيهان للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ان "هذا الأمر لاعلاقة له بالسلطات الرسمية للجمهورية الاسلامية ،موضحاً، أن "النظام الاسلامي في ايران بني على اساس المرجعية، وان المرجعية في إيران والعراق هي حامية السلام والأمن والاستقرار في البلدين".

وأكد خطيب زادة ان دور السيد السيستاني في العراق ليس له بديل كما ان سماحته يتمتع بمكانة رفيعة بين شيعة العالم ، مشددا على ان ما قلناه ونقوله اليوم ان موقف اركان النظام الاسلامي هو الاحترام الكبير لهذا الركن الشامخ وليس لدينا كلام آخر في هذا المجال ولن نطيق تعرض أي شخص لمنزلة المرجعية .

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