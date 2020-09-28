2020/09/28 | 13:17 - المصدر: عين العراق

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امانة مجلس الوزراء تحسم الجدل بشأن عودة الدوام بنسبة 100%

بغداد/..



حسمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجدل بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة 100%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: إن "قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاص بتحديد نسبة الدوام في مؤسسات الدولة هو 50 بالمئة".

واضاف أن "اللجنة منحت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين صلاحية تحديد نسبة الدوام حسب الحاجة".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة عدم رفع اي توصية بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة 100%.

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