من بينها ضبط صهاريج محملة بمنتوج نفطي مخالف.. الاستخبارات تكشف تفاصيل عملياتها في عدة محافظات

2020/09/28 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، ان قوة تابعة للوكالة والتحقيقات الاتحادية تمكن من ضبط مخبأ للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في قرية مطيق التابعة لمحافظة كركوك.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، اليوم، 28 أيلول 2020، أن" مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية ضبطت مخبأً للأسلحة والاعتدة ومواد تفجير في قرية مطيق التابعة لمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن"المخبأ عبارة عن دار سكنية متروكة احتوت بداخلها على (6) مساطر تفجير محلية الصنع و(2) حاوية عتاد احادية وجلكان سي فور 20 لترا و (2) بازوكة و (2) عبوة ناسفة و مواد غذائية وسجلات ووثائق لما يسمى ديوان بيت المال العائد لتنظيم داعش، إذ تم التعامل مع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".

وفي عملية أخرى ومن خلال توجيهات المراجع بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته والحد من هذه الظاهرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات شرطة الطاقة وبالتعاون مع قسم سيطرات نفط الشمال من ضبط عجلات عدد (9) وإلقاء القبض على سائقيها بمحافظات (كركوك وصلاح الدين ونينوى وبغداد) حيث كانت نوع المخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة المنتوج وتغير خط سير الحركة.





وأوضحت الوكالة أنه تم ضبط العجلات اصوليا مع سائقيها وجرى تسليمهم الى مراكز شرطة النفط ضمن قواطع مسؤولية لكل محافظة.

ر.إ

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