مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن عودة الدوام بنسبة 100%

2020/09/28 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حسمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، الجدل بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة بنسبة 100%.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة، حيدر مجيد، في تصريح صحفي، اليوم (28 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاص بتحديد نسبة الدوام في مؤسسات الدولة هو 50 بالمئة.





واضاف، أن "اللجنة منحت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين صلاحية تحديد نسبة الدوام حسب الحاجة".

من جانبها أكدت وزارة الصحة عدم رفع اي توصية بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة مئة بالمئة.

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