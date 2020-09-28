بالمواعيد والقنوات الناقلة.. أبرز مباريات اليوم

2020/09/28 | 13:19 - المصدر: السومرية نيوز

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يشهد اليوم الإثنين إقامة العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلي الدوري الإيطالي.

في الدوري الإنجليزي تقام مواجهتان في الجولة الثالثة بين أستون فيلا أمام فولهوم.فيما تٌلعب المواجهة الثانية بين ليفربول أمام أرسنال وتقام المباراة على ملعب أنفيلد.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا ضد فولهام وتنطلق المباراة في تمام 7:45 مساء بتوقيت بغداد.وتٌذاع المباراة علي قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.ليفربول ضد أرسنال وتنطلق المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت بغداد.وتٌذاع المباراة علي قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.موعد مباراة الدوري الإيطالي:بولونيا ضد بارما وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساء بتوقيت بغداد وتٌذاع علي قناة beIN Sports HD 4.





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