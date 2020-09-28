الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحسم الجدل بشأن عودة الدوام الرسمي

2020/09/28 | 13:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حسمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، الجدل بشأن عودة الدوام في مؤسسات الدولة بشكل طبيعي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (28 أيلول 2020)، إن "قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاص بتحديد نسبة الدوام في مؤسسات الدولة هو 50 في المئة".

واضاف، أن "اللجنة منحت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين صلاحية تحديد نسبة الدوام حسب الحاجة".

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