السفير الأمريكي يعلن استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في لقاء مع الأعرجي

2020/09/28 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، اليوم الاثنين (28/9/2020)، استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مواجهة التحديات الراهنة.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ان “المستشار قاسم الأعرجي، استقبل صباح اليوم الإثنين، السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر”.وجرى … Readmore

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