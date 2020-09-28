العراق والأردن يوقعان عقدا لربط شبكة الكهرباء بينهما واستيراد الطاقة

2020/09/28 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت حكومتا الأردن والعراق عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين.

وبموجب العقد الذي تم توقعيه بين البلدين، فمن المقرر أن يزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بألف جيجا وات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للطرفين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وستبدأ الأردن بتزويد العراق بالطاقة الكهربائية بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول حوالي ثلاث مئة كيلو متر، وسيتم الانتهاء من هذه الأعمال خلال ستة وعشرين شهراً من تاريخ توقيع العقد.

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