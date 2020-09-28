السفير الأميركي في بغداد يؤكد استمرار دعم بلاده للعراق

2020/09/28 | 13:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي يوم الاثنين، السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر.

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات، والسبل الكفيلة بتطوير العلاقة المتنامية بين بغداد وواشنطن.

واضاف البيان: ان السفير الأمريكي اكد على استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والمساعدة في تخطي التحديات الراهنة.

من جانبه اشار الأعرجي للسفير الأمريكي، يجب ان تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الاستقرار والهدوء لتنعم المنطقة والعالم بالأمن والاستقرار .

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