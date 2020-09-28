الكهرباء توضح تفاصيل عقد ربط شبكة الطاقة مع الأردن

2020/09/28 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، الاثنين، تفاصيل العقد العراقي مع الأردن بشأن ربط شبكة الكهرباء وتصدير الطاقة.

وقال موسى، بحسب الإعلام الرسمي، إن “الخط سيبدأ بنقل 150 ميغاواط إلى العراق عن طريق خطوط ريشة قائم ومحطة القائم 400، بما يعطي مرونة ووثوقية واستقرارية كبيرة للشبكة الوطنية، وهذا من المشاريع الكبيرة التي عملا عليها طيلة عام كامل”.

وأضاف، أن “الخط يمتد على طول 300 كيلو متر منها 288 كيلو داخل الأراضي العراقية والباقي داخل الأراضي الأردنية”.

وأشار العبادي إلى أن “الغاية من الربط هو تبادل الطاقة وليس الاستيراد، بمعنى أن العراق يُكمل حاجته من الطاقة الكهربائية بواسطة الخط في أوقات تنامي طلبه عليها بأوقات الذروة، بمقابل أن يزود الأردن بالكهرباء في أوقات أخرى”.

وتابع، أن “المشروع ستنفذه شركة جنرال الكتريك الأميركية وسيوفر منفعة متبادلة للبلدين، كما أن وزارة الكهرباء ستغطي كلفة إنجازه التي تمتد إلى 26 شهرا من القروض الممنوحة لها”.

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