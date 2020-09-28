2020/09/28 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهادي_حاجي - مفهوم البنية الاجتماعية في علم الاجتماع:يعتبر مفهوم "البنية" من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع.



ويتّفق أغلب علماء الاجتماع على أنه من أول المفاهيم الأساسية التي ينبغي على الباحث الخوض فيها، فنجد أن "رايت ميلز" في كتابه "الخيال السوسيولوجي" يقول بأن "النظرية الاجتماعية مطالبة بالإجابة أولا على ماهيّة طبيعة البنية الاجتماعية، علاوة على المكوّنات الأساسية لهذه البنية؟"كما يرى "بوتومور" أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفهوم البنية في علم الاجتماع - محمد الهادي حاجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفهوم البنية في علم الاجتماع - محمد الهادي حاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).