شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]14 ((عن المُستَهينين بالجسد)) - إبراهيم جركس

2020/09/28 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس للمُستَهينين بالجسد أريد أن أقول كلمتي.



ليس عليهم أن يتعلّموا من جديد ولا أن يعيدوا تعليم الآخرين، بل فقط أن يقولوا وداعاً لجسدهم – وأن يصيروا بُكماً إذاً.((جسدٌ وروحٌ أنا)) _هكذا يتكلّم الطفل.



ولِمَ لاينبغي على الناس أن يتكلّموا مثل الأطفال؟لكنّ اليَقِظَ العارِف يقول: جسدٌ أنا بكُلّي وكُلّيتي ولاشيء غير ذلك، وليست الروح سوى كلمة لتسمية شيء ما في الجسد.الجسد عقلٌ عظيم، تَعَدّدٌ ومعنىً ......





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