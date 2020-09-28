لا تهينوا جائزة نوبل للسلام من جديد ! - كاظم المقدادي

2020/09/28 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_المقدادي جائزة نوبل للسلام هي واحدة من ست جوائز دولية سنوية تمنح من قبل مؤسسة نوبل السويدية والنرويجية تثميناً وتقديراً لإنجازات هامة في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب (الفيزيولوجيا) والأدب والأقتصاد ومجالات السلام.أسس الجائزة الصناعي السويدي ومخترع الديناميت، ألفريد نوبل، الذي أوصى منح الجوائز السنوية من ثروته الخاصة، ودون نصوص ذلك في وصيته التي وثّقها في "النادي السويدي - النرويجي" في تشرين الثاني 1 ......





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