2020/09/28 | 13:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _المثنى افاد مصدر طبي في محافظة المثنى، اليوم الاثنين، بغرق زائر من أهالي البصرة في نهر الفرات بقضاء الخضر جنوب المحافظة.وقال المصدر إن شابا بعمر 23 عاما تعرض للغرق في نهر الفرات بعد أن نزل للنهر لممارسة السباحة، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ والشرطة النهرية ما تزال تبحث عن جثة الضحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق زائر من أهالي البصرة في نهر الفرات بقضاء الخضر في المثنى) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق زائر من أهالي البصرة في نهر الفرات بقضاء الخضر في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).